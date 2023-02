Ledelse Godt samarbejde starter på lederens skrivebord: “Det er lederens opgave at definere målet”

I et verdenssamfund, hvor udfordringers kompleksitet bliver ved med at forgrene sig, er der et stigende behov for nytænkning i tilgangen til samarbejde på tværs i organisationer. Det mener en tidligere Harvard-professor, der i sin nye bog slår ned på barrierer på arbejdspladsen

Professor og forfatter Heidi K. Gardner mener, at ledere skal være bedre til at definere strategimål fra begyndelsen af et projekt. Foto: Ihsan Allouche/Dawn