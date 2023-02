Investorer: Derfor er Bavarian-aktien interessant

“Nu skal jeg lige regne på det, men hvis mine beregninger viser, at Bavarian kan komme op i kurs 600-800 på en femårssigt, så køber jeg op.”

Sådan lyder det fra investor og tidl. formand for Dansk Aktionærforening Ole Søeberg, Nordic Investment Partners.

Bavarian Nordic meddelte onsdag, at virksomheden køber to vacciner mod kolera og tyfus samt en vaccinekandidat mod en myggeoverført virussygdom – et køb på i alt 2,6 mia. kr. Bavarian guider desuden, at omsætningen i år ventes at lande på 6 mia. kr., hvilket vil være rekord for virksomheden.

Aktiekursen stiger torsdag med omkring 4 pct. til kurs 234, og finanshuset Jefferies ændrer kursmålet til 325 fra 310 og fastholder anbefalingen “køb”.

Foreløbig har Ole Søeberg det, han kalder en lyttepost, som ikke vægter mere end 1 pct. af hans samlede portefølje. Det fortæller han i Børsens Investor-podcast. Ole Søeberg mener, at selskabet er interessant som investering, fordi hele vores tilgang til det at blive vaccineret er ved at ændre sig.

“Jeg tror, at den måde, vi tilgår tanken om vacciner efter corona på, er helt anderledes, og nu styrker Bavarian deres position på netop det område. Når vi rejser til Afrika, Indien og andre steder med mystiske sygdomme, skal vi allesammen til lægen og vaccineres,” siger han.

Privatinvestor Peter Bækgaard er mere skeptisk på aktien:

“Jeg har kigget på den mange gange. For mig er det vigtigt, at der er en track rekord indtjeningsmæssigt, og det er der ikke for Bavarian Nordic. Derfor er jeg nødt til at være ret stringent og sige nej tak, indtil vi får det.”

