Aktiechef bryder tavshed om GN: “En gåde, hvad det er, der foregår”

“Jeg var i granatchok.”

Sådan lyder det fra investor, Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, der er en aktionærerne i GN Store Nord. Efter udmeldingen om, at selskabet vil hente 7 mia. kr. i markedet, gik han i hi for at fordøje meldingen og sunde sig. Det siger han i Børsens Investor Podcast.

“Jeg havde et møde med ledelsen, lige da de havde annonceret det, og gud hjælpe mig, om jeg ikke sidder og hører på, at deres økonomichef siger, at man indenfor en overskuelig fremtid vil udbetale udbytte og lave aktietilbagekøb. Med den ene hånd skal vi aflevere 7 mia. kr. og med den anden hånd skal vi have noget af det tilbage i form af udbytte og aktietilbagekøb. Det er simpelthen så hovedløst,” siger Lars Hytting, Artha Kapitalforvaltning, der har 17 mia. kr. under forvaltning.

“I min lærebog på side ét på CBS, stod der, at man skal maksimere aktionærernes værdi, og hvis der er noget man ikke gør her, er at det maksimere aktionærernes værdi. Det er mig en gåde, hvad det er, der foregår, ” siger han. Aktien har tabt 17 pct. i børsværdi siden meddelelsen 8. februar.

“Man må tage arbejdstøjet på, som Jacob Aarup har gjort i ISS,” siger han og fortsætter;

“For alt hvad vi ejer i GN, bliver der stemt nej med arme og ben til punkt 9 til generalforsamlingen, jeg er meget utilfreds,” siger han i podcasten.

Nina Movin, adm. dir. Otto Mønsteds Fond håber, at GN vil sætte sig ned med deres finansielle rådgivere hurtigst muligt.

“De har jo også et eller andet ansvar her,” siger hun.

Udover GN Store Nord, vender investorerne desuden året, der er gået efter krigen brød ud i Ukraine. Turbulent på alle måde, hvad venter nu og hvad holder investorerne øje med?

All Star Porteføljen er i plus, trods smæk til bl.a. Adidas-aktien. Hør, hvad stillingen er i podcasten.

Tech-aktier og Tesla fik sidste år en stor nedtur, er det tid at købe op? Lyt med, når Lars Hytting og Nina Movin diskuterer aktuelle muligheder og udfordringer i aktiemarkedet, blandt andet Bavarian Nordic, Mærsk, ISS og FLSmidth.

Følg All Star Porteføljen her

Vært: Journalist Tina Riising

Teknik: Peter Emil Witt