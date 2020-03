Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den tyske bilgigant Volkswagen advarer i sit årsregnskab om massiv usikkerhed på grund af corona-udbruddet. Alligevel stiger bilaktien markant tirsdag

Bilgiganten Volkswagen siger, at coronaudbruddet, der nu også i stor grad rammer Tyskland og hjembyen Wolfsburg, får selskabets forsyningskæder til at bryde sammen og tvinger bilproducenten til at ...