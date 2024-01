Virksomheder Randers Kommune knokler i døgndrift for at undgå miljøkatastrofe

Jordskreddet med forurenet jord fra Nordic Waste i Randers breder sig i dag over landevejen Gl. Århusvej og udgør en risiko for Alling Å. Kommunen arbejder nu på at rydde op og redde åen. Foto: Johnny Pedersen

Christian Østergaard Morten Elstrup 04. jan. 2024 KL. 14.38 Gem til senere

Et jordskred med forurenet jord hos Nordic Waste uden for Randers har lukket en landevej og truer med at blive en omfattende miljøkatastrofe. Randers kommune har arbejdet i døgndrift i 16 dage uden hjælp fra virksomheden