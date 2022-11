Virksomheder Høje gaspriser og vild efterspørgsel på varmepumper har trukket lille østjysk firma

Claus Rønnow har før prøvet at gå ned med et firma. Nu har han og partneren fokus på, at væksten skal være kontrolleret

Claus Rønnow (i midten) og Lars Bisgaard (t.h.) fra Heatsave tjekker et anlæg, der er på vej ud til en ventende kunde, mens Rønnows søn, Daniel, der er ansat, kigger på. Foto: Michael Drost-Hansen