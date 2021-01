Vestas købte sidste i år den japanske partner ud af MHI Vestas. Integrationen af selskabet er gået i gang, og det fører til afskedigelser.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For en måned siden blev Vestas officielt eneejer af havvindmølleproducenten MHI Vestas, og sammenlægningen af de to vindselskaber står nu til at føre til afskedigelser.Vestas har torsdag varslet en...