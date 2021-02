Vestas-topchef forudser en mindre indtjeningsforbedring, end analytikerne håbede på: “Der er nogle flaskehalse rundt om i verden lige nu”

Vestas mener ikke, at det nuværende rentabilitetsniveau er tilfredsstillende, og selskabet holder fast i sin langsigtede ambition om en overskudsgrad på over 10 pct.

Vindmøllekæmpen Vestas kunne sidste år glæde sig over at have nået en rekordhøj omsætning og en rekordstor travlhed med at sætte vindmøller op verden over. Men indtjeningen tog samtidig et dyk. I 2...