Virksomheder Vestas vender underskud til overskud

Henrik Andersen er adm. direktør for vindmøllekæmpen Vestas, der onsdag morgen har offentliggjort regnskabstal for tredje kvartal. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Cecilie Veile 08. nov. 2023 KL. 07.55 Gem til senere

Vindmøllekæmpen Vestas præciserer sine forventninger til hele 2023, efter at selskabet i tredje kvartal har vendt et underskud til et overskud.