Virksomheder Vestas er klar til at droppe dyrt teknologikapløb

Morten Buchgreitz er direktør for Vestas’ havvindforretning, som det danske selskab fik fuldt tilbage i folden i december 2020. Foto: Simon Fals

Cecilie Veile 13. okt. 2022 KL. 10:00 Gem til senere

Kapløbet om at lancere nye og større havvindmøller skal afmonteres for at sikre en rentabilitet i industrien, mener Vestas. Aktieanalysechef siger, at det kan give mening at sænke udviklingstempoet, men at der er risiko for at begå et “gigantisk selvmål”