Virksomheder Vestas-direktør om prisdyk: “Ikke det store drama”

Hans Martin Smith overtog posten som finansdirektør hos Vestas i foråret 2022. Vindmøllekæmpen er ramt af et tungt omkostningspres, og ekstraregningen forsøger selskabet at sende videre til kunderne. Arkivfoto: Thomas Nielsen Foto: © Thomas Nielsen

Prisforhøjelser har i mere end et år været en vigtig mission for Vestas. Efter flere kvartaler med fremgang bød første kvartal af 2023 omvendt på et markant dyk i den gennemsnitlige salgspris