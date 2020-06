Eksklusivt for kunder

Fiat Chrysler og Peugeot er i forvejen dominerende på markedet for små varevogne. Derfor bekymrer stor fusion.

Opdateret kl. 16.47 - EU-Kommissionen mistænker, at en stor fusion mellem Fiat Chrysler og Peugeot kan skade konkurrencen på markedet for små varevogne.De to selskaber meddelte i slutningen af 2019...