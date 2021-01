Encode har haft stor succes de sidste tre år under en ny adm. direktør, som fokuserer på tillid, frihed og fælles ansvar i virksomheden

For tre år siden satte Steen Egholm Sørensen sig i direktørstolen hos softwarehuset Encode med en klar mission om at gøre virksomheden attraktiv over for en stor investor, og det er i denne uge lyk...