Virksomheden Labflex, som den velhavende familie Foghsgaard står bag, laver overskud efter flere års krise, afslører nyt regnskab

Et frasalg og et tilbagekøb inden for blot 15 måneder, to massive millionindsprøjtninger fra Foghsgaard-familien og et samlet negativt driftsresultat på over 90 mio. kr. Det var, hvad årene fra 201...