Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Selskabet bag Danmarks største havvindparker glæder sig over Klimarådets anbefalinger – men der skal fart på for at nå dem

Der skal bygges flere havvindmølleparker i Danmark, lyder den kontante konklusion fra Klimarådet.Konkret foreslås det, at man hurtigst muligt får vedtaget alle tre havvindmølleparker skitseret i en...