Vækstraket vokser ufortrødent trods covid-19: “Vi kan se vækst i dette niveau flere år frem”

Abacus Medicine løb mod muren et par gange, da selskabet forsøgte sig med en børsnotering, og selv om det har kostet penge og energi, så fortsætter vækstkurven for parallelimportøren, der ikke afviser et nyt forsøg på børsnotering

Virksomheder Eksklusivt for kunder