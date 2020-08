På blot fire år er omsætningen gået fra 7 mio. kr. til 80 mio. kr. hos data-konsulenthuset Inviso, der nu bliver opslugt af Devoteam

Simon Kvistgaard og Peter Juel Jensen har på få år banket en gedigen millionforretning op omkring at hjælpe virksomheder med at blive bedre til at bruge deres data. Nu tager makkerparret et nyt skr...