I et år har aarhusiansk virksomhed arbejdet med at forbedre kundeservice med kunstig intelligens – nu får de 30 mio. kr. fra dansk kapitalfond

Den jyske virksomhed Capturi bruger software og kunstig intelligens til at optimere virksomheders kundeservice. Nu hopper dansk kapitalfond med på rejsen med en investering på 30 mio. kr.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sidste år gik et par jyske herrer i gang med at udvikle software og kunstig intelligens, der kunne hjælpe virksomheder med at forstå deres kunder bedre. Det blev til virksomheden Capturi, som nu få...