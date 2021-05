Dansk vindleverandør jubler over vigtig havvindgodkendelse i USA: “Det her er større, end man lige kan forestille sig”

Markedet for havvind i USA kan skabe store muligheder for danske underleverandører. Danske Semco jubler, efter at en vigtig godkendelse er faldet på plads efter store forsinkelser

Virksomheder Eksklusivt for kunder