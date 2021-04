Ugen der kommer: Tager Bang & Olufsen endnu et skridt ud af krisen?

Bang & Olufsen leverede i begyndelsen af 2021 langt om længe et overskud for kvartalet. “Det er bare ét kvartal,” betonede topchefen, og spørgsmålet er så, om B&O er i stand til at følge op på de positive takter i næste uge

