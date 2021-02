Ugen der kommer: “Lysglimt i coronamørke” på trods af rædselsår hos Københavns Lufthavn

Danmarks og Skandinaviens største lufthavn har været igennem et rædselsår, hvor coronavirussen har fjernet forretningsgrundlaget. Flyindustrien håber, at coronapas kan kickstarte rejseaktiviteten

Der bliver ikke meget at juble over, når Københavns Lufthavn på onsdag offentliggør årsrapport for 2020. Om lige knap halvanden uge er det præcis et år siden, at statsminister Mette Frederiksen (S)...