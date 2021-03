Lego har kurs mod nyt rekordregnskab: Amerikanske rivaler med stærke comeback i julekvartal

Lego-topchef Niels B. Christiansen stod bag Billund-koncernens hidtil stærkeste halvår nogensinde i efteråret. I næste uge løfter han sløret for, om verdens største legetøjsproducent har holdt foden på speederen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Lego skal i næste uge følge op på stærke tal for fjerde kvartal fra de to amerikanske rivaler Hasbro og Mattel, når legetøjskæmpen fra Billund onsdag afslører sit årsregnskab for 2020. Og der er st...