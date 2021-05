Søndag kæmper de på banen – i den kommende uge åbner coronaramte fodboldrivaler regnskabsbøgerne

Søndag aften sparker hovedstadens to fodboldflagskibe det ikoniske derby i gang i Parken. I den kommende uge står den på kvartalsregnskaber fra begge selskaber, der må forventes at være præget af corona

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Regnskabssæsonen er så småt ved at løje af for denne gang, da langt de fleste af landets største selskaber har åbnet bøgerne for første kvartal. Den kommende uge byder dog på kvartalstal fra en hal...