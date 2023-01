Virksomheder Ugen der kommer: 149 år gammel virksomhed i storform kort før den bliver slugt

Fusionen mellem Novozymes og Chr. Hansen ventes at være gennemført ved udgangen af 2023. Onsdagens kvartalsregnskab fra Chr. Hansen bliver derfor et af de sidste fra et 149 år gammelt erhvervsklenodie

Topchef Mauricio Graber fra Chr. Hansen er i vælten med regnskab for første kvartal på onsdag. Foto: Simon Fals