Virksomheder Ugen der gik: Irma lukker, rekordstore aktieudbytter og underskud i Danske Bank

I onsdags meddelte Coop, at koncernen kommer til at droppe flere af sine dagligvarekæder, investorer kan se frem til store aktieudbytter, og Danske Bank offentliggjorde et kæmpemæssigt underskud

Coop lukker 17 Irma-butikker og lover, at kædens 2000 medarbejdere “i videst muligt omfang vil blive tilbudt job i Coop”, fremgår det af en pressemeddelelse. Foto: Brage Borup