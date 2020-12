Ugen der gik: Coronaregnestykket er gjort op

Ugen har til ingens overraskelse stået i coronakrisens tegn. Vi er et skridt tættere på en godkendt vaccine, restriktionerne er igen skærpet, og mod ugens slutning blev der sat estimat på, hvor dyr krisen har været for Danmark

Torsdag forsøgte CBS-professor Jesper Rangvid at sætte facit på et regnestykke, de fleste ville have givet op på. Han regnede ud, hvor meget coronakrisen indtil videre ser ud til at komme til at ko...