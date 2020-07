Med betalt bøde på 25 millioner kroner lukker det retlige efterspil på kørselstjenesten Ubers tid i Danmark.

Uber i Holland har indvilget i at betale en bøde på 25 millioner kroner for at have medvirket til overtrædelse af taxalovgivningen. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse fredag.Dermed...