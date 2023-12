Virksomheder Fagforbund i kødet på Tesla – nu mobiliseres tyske ansatte

På få år har Tesla indtaget en dominerende plads på det danske bilmarked.

Mens bilgiganten Tesla har travlt med at sælge flere biler for at udnytte sine kæmpefabrikker, truer en konflikt med fagforeninger i Skandinavien. Hvis den spreder sig til Tyskland, kan det få stor betydning for Tesla, siger brancheanalytiker