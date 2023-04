Virksomheder TV 2-ansatte fortsætter arbejdsnedlæggelse

Tirsdag meddelte TV 2, at man har besluttet sig for at skille sig af med 50 medarbejdere i nyhedsafdelingen

I alt er der ca. 700 medarbejdere ansat i afdelingen. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix