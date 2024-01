Virksomheder Tesla brager frem i Sverige trods strejker

Med strejker og blokader har fagforeninger i flere nordiske lande forsøgt at gøre det svært for Tesla at drive sin virksomhed i Sverige. Nye salgstal viser, at Teslas forretning er i storform

Tesla, der bliver bekriget af fagforeninger i Sverige, mere end fordoblede sit salg på det svenske marked i 2023 til 20.329 biler. Illustration: Aslak Kelkka