Virksomheder Topchefer lægger budgetter i blinde: Har aldrig oplevet noget lignende

“Jeg har aldrig oplevet at gå ind i en budgetproces, der var så uforudsigelig som denne,” siger Marianne Kirkegaard, medlem af bestyrelsen i blandt andet Pandora, Salling Group og Biomar. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Det er svært som aldrig før for topcheferne at forudse, hvordan deres forretning vil udvikle sig til næste år. Storinvestor venter, at flere vil trække udstedte prognoser tilbage