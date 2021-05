Too Good To Go lander det største samarbejde i selskabets historie: Dagrofa udvider til 9.000 butikker

Madspildsapp udvider sit samarbejde med Dagrofa, og skal nu rulles ud i 9.000 europæiske forretninger. Samarbejdet er “det ultimativt største”, siden selskabet startede, lyder det

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den danske madspildsapp Too Good To Go har udvidet sit allerede eksisterende samarbejde med Dagrofa. Mens fødevarekoncernen har testet appen af i 29 lokale forretninger, vil aftalen fremover gælde ...