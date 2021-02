Indehaver af fynsk elfirma og ansat i Lego er fundet skyldige af Retten i Kolding.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

To mænd er kendt skyldige i en større sag om bedrageri mod Lego. Den ene får fængsel i to år og ni måneder, mens den anden straffes med fængsel i to år og seks måneder.Det oplyser Retten i Kolding ...