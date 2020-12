Han gik fra Bestseller og startede selv salg af børnetøj – på fire år har selskabet haft vækst på 1379 pct.: “Anders Holch har da også været forbi og har givet os et klap på skulderen”

Chris Lützen Petersen er tæt på at sælge for 100 mio. kr. og er den hurtigstvoksende gazellevirksomhed i Region Syddanmark

Chris Lützen Petersen var i mange år ansat hos Bestseller, men for fem år siden forlod han den store modetøjskoncern for selv at starte en børnetøjsvirksomhed. Sammen med to tidligere kolleger fik ...