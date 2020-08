DLG vil ikke– selvom behovet for konsolidering på det store tyske marked er stort – gennemføre opkøb for enhver pris

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der er et enormt behov for konsolidering af korn- og foderstofmarkedet på især den danske milliardkoncern DLG’s største marked, Tyskland. Men koncernchef Kristian Hundebøll har svært ved at finde s...