Efter coronasikring tager Retten i Holstebro hul på omfattende sag om mulig snyd med fiskekvoter via stråmænd.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En omfattende sag om mulig snyd med fiskekvoter begynder onsdag i Retten i Holstebro.Det er den nordjyske storfisker Henning Kjeldsen, der er i centrum af straffesagen.Han beskyldes for at have omg...