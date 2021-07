Der er rift om de faste pladser i de danske havne, men nu vil Foreningen af Lystbådehavne i Danmark udvide

Danskerne har for anden sommer i træk vanskeligt ved at komme ud at rejse. Det har til gengæld været godt for den danske sejlkultur. Danskerne køber nemlig både som aldrig før.CitatI sejlverdenen e...