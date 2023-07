Virksomheder Danmarks største på kontormøbler mærker ingen nedgang

Holmris B8 ser, at kunder investerer i kontorer for at tiltrække nye og lokke gamle ansatte væk fra hjemmearbejde

Flemming Windfeld, adm. direktør i Holmris B8, har overvægt af større projekter, som ikke er blevet sat på hold på grund af den makroøkonomiske situation. Samtidig investerer mange virksomheder i kontormiljøet som en gulerod, der skal lokke hjemmearbejdende ansatte til – igen – i vidt omfang at tage turen til og fra arbejdspladsen. Arkivfoto: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix