Konkursramte Johnny Hast Hansens salg af Odense-ejendom til OL-sølvvinder i badminton granskes af kurator

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sagen om den skandaleombruste fynske revisor Johnny Hast Hansen risikerer nu at få et efterspil for en af Danmarks største badmintonstjerner, Mathias Boe, der har vundet VM- og OL-sølv i herredoubl...