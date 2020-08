Sommer på solskinsøen skubber ikke mørke skyer væk: “Vi kan ikke indhente det tabte fra foråret. Det er fuldstændig umuligt”

Lige nu kæmper turister om et sted at overnatte og spise på Bornholm. Det betyder dog ikke, at året er reddet for øens turistbranche

Virksomheder Eksklusivt for kunder