Dansk solcellefirma fordobler omsætningen og når milliardmilepæl: “Det er da et skridt i den rigtige retning, men det er også et tidligt skridt på en lang rejse”

Den fremadstormende solcelleudvikler Better Energy løfter omsætningen markant, og ifølge direktøren er der yderligere vækst i vente

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Frasalg af solcelleanlæg var med til at fordoble omsætningen hos Better Energy sidste år, hvor den danske energiudvikler for første gang nåede milliarden.CitatI 2020 voksede omsætningen til 1066,1 ...