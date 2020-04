Formand og ejer sikrer smv fremgang under corona: “Det, at vi havde en plan, skabte enorm ro”

Mere end én gang under coronakrisen har formand og ejerleder i snedkerfirmaet Arne Pedersen taget en time out fra hinanden. Et usædvanligt tæt parløb er årsag til, at virksomheden holder omsætningen og har fået nye kunder​​​​​​​

Statsministerens alvorsord om at lukke Danmark ned var kun få timer gammel, da ejerleder Kim Pedersen og hans bestyrelsesformand Peter Larsen kaldte ledergruppen til beredskabsmøde i snedkervirksom...