Fusionsmageren fra Herning slutter spillet om sorteper mellem arkitekter og ingeniører

Torben Klausen har spillet rollen som fusionsmager i byggebranchen og formået at få så vanskelige faggrupper som arkitekter og ingeniører til at spille sammen og ikke mod hinanden. Personligt har han frasagt sig prokura efter 26 år som topchef for at lade sig fusionere ind i Europas største ingeniør- og arkitektkoncern, Sweco

