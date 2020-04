Efter alvorlig kritik fra Rigsrevisionen opruster Skattestyrelsen kampen mod hvidvask: Flere sager skal bringes til afgørelse

Alt for længe har det været alt for let for kriminelle at vaske sorte penge hvide. For få medarbejdere og for lidt samarbejde myndigheder imellem har givet økonomisk kriminelle alt for frit spil. N...