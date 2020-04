Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Dansk Shell bliver nødt til at skille sig af med 10 pct. af medarbejderne for at sikre konkurrencekraften på verdensmarkedet

Dansk Shell A/S er som konsekvens af hård international konkurrence nødt til at fyre omkring 25 medarbejdere. Det svarer til omkring 10 pct. af de nuværende ansatte, der hovedsageligt er beskæftige...