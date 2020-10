Sanjay Shah kan ende med at ville kræve erstatning for tabt indtjening, fordi hans formue har været indefrosset i fem år

Den Dubai-baserede britiske finansmand Sanjay Shah er ved at forberede et modangreb mod de danske skattemyndigheder, som han påtænker at stævne for et milliardbeløb. Det oplyser den hovedmistænkte ...