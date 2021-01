Efter mere end ti år som koncernchef i Semler Gruppen stopper Jens Bjerrisgaard og overlader ansvaret til bilimperiets kronprins

Et tronskifte er under opsejling i Danmarks største bilkoncern Semler Gruppen. Efter at have stået i spidsen for bilimperiet i mere end ti år træder 63-årige Jens Bjerrisgaard ned fra tronen og ove...