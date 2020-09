Salget af personbiler har forbedret sig markant siden foråret. Det er dog vingeskudt, når man sammenligner med sidste år

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Frygten for konkurser spredte sig med hastige skridt blandt bilforhandlerne i foråret, og flere i branchen frygtede for at lide likviditetsdøden. Siden har salget af både nye og brugte biler taget ...