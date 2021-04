Bagmandspolitiet tiltaler yderligere seks personer for svindel med udbytteskat gennem tysk bank

Eksklusivt for kunder

Den danske anklagemyndighed er tæt på at have afsluttet efterforskningen af den store sag om svindel med udbytteskat for 12,7 mia. kr. De seneste uger har det såkaldte bagmandspoliti ifølge Børsens...