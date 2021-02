Med overtagelsen af Elevio fortsætter det danske startup Dixa sin vækstrejse, der ifølge direktøren ikke kommer til at ende i 2021

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Godt et år efter at danske Dixa fik et rygstød på en kvart milliard kr. fra investorer, lægger softwaresuccessen nu selv penge på bordet. CitatFor en sum på knap 100 mio. kr. overtager Dixa tech-fi...